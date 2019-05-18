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Завершена расшифровка черных ящиков самолета Sukhoi Superjet 100
Экипаж невыпустил закрылки при заходе напосадку, как того требует инструкция, сказано в документах Росавиации. Лайнер заходил напосадку надопустимой скорости, нос превышением массы на полторы тонны. В итоге серьезные перегрузки привели к разрушению конструкций, проливу топлива ипожару. После катастрофы в Шереметьеве авиакомпаниям рекомендовано провести с экипажами занятия по аварийным посадкам
У "Аэрофлота" своя версия случившегося
По данным авиакомпании, в момент посадки закрылки находились в соответствующем положении, вины экипажа в их нераскрытии нет. Напомним, 5 мая в аэропорту Шереметьево при возгорании во время экстренной посадки Superjet 100 погиб 41 человек.
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