Завершена расшифровка черных ящиков самолета Sukhoi Superjet 100

Экипаж невыпустил закрылки при заходе напосадку, как того требует инструкция, сказано в документах Росавиации. Лайнер заходил напосадку надопустимой скорости, нос превышением массы на полторы тонны. В итоге серьезные перегрузки привели к разрушению конструкций, проливу топлива ипожару. После катастрофы в Шереметьеве авиакомпаниям рекомендовано провести с экипажами занятия по аварийным посадкам