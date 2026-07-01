Завершилась встреча высокого уровня между белорусской и китайской сторонами на Форуме регионов

Новый этап дружественных отношений. Ланьчжоу принимает первый Форум регионов Беларуси и Китая.

Завершилась коллективная встреча высокого уровня между белорусской и китайской сторонами. Первый вице-премьер Беларуси Николай Снопков подчеркнул, что дружба между нашими народами прошла испытание временем. А провинция Ганьсу неслучайно была выбрана в качестве места проведения форума. Регион - сердце древнего Шелкового пути, символ связанности и диалога. А белорусы исторически находятся на перекрестке Европы, мы - связующее звено между Востоком и Западом, современное европейское продолжение Шелкового пути.

"Мы видим и ценим то внимание, которое руководство Китая и провинции Ганьсу в частности уделяют нашей стране. Я приехал не с пустыми руками, со мной поручение Президента нашей страны и его четкая установка перевести наше всепогодное стратегическое партнерство как основную установку лидеров на уровень конкретных дел, проектов, межрегиональных связей и задач", - отметил первый заместитель премьер-министра Беларуси Николай Снопков.

Для Беларуси Китай также всегда был и остается примером эффективной модели региональной политики. На встрече отмечены и современные успехи Ганьсу. Регион трансформируется в мощный промышленно-логистический узел. Стать мостом между регионами, рынками и людьми - это историческая миссия, которая сегодня объединяет Беларусь и Ганьсу.

"За последние годы под стратегическим руководством лидеров наших стран всепогодные и всеобъемлющие отношения сохраняют высокий уровень динамики и развития, углубляется доверие в области политики, торгово-экономическое сотрудничество приносит все больше плодов, с каждым днем укрепляются гуманитарные обмены", - подчеркнул секретарь парткома Компартии Китая провинции Ганьсу Ху Чаншэн.

На встрече высокого уровня отмечено, что Форум регионов - это новый этап дружественных отношений. Конкурентные преимущества очевидны и дополняют друг друга. У Ганьсу есть уникальные природные ресурсы, компетенции в традиционной китайской медицине, школа шелководства, мощный промышленно-логистический узел. У Беларуси - отличный индустриальный потенциал, передовое машиностроение, калийные удобрения.