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Завершились спасательные работы на месте катастрофы в Индии
В Индии завершены спасательные работы на месте жуткой катастрофы. Накануне на востоке страны столкнулись товарный и два пассажирских поезда. Число жертв - почти три сотни, около девятисот человек пострадали. Наш Президент от имени белорусского народа и себя лично выразил искренние соболезнования и адресовал слова поддержки лидеру Индии и семьям погибших. В Индии 3 июня объявлен траур.
Это невероятная трагическая случайность. Пусть погибшие покоятся с миром. Железные дороги, все связанные с ними компании и правительство штата работают сообща, чтобы спасти как можно больше людей. Специальный комитет проведет расследование, чтобы выяснить причины аварии.
Трагедия стала для Индии крупнейшей за последние десятилетия.
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