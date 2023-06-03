Завершились спасательные работы на месте катастрофы в Индии

Это невероятная трагическая случайность. Пусть погибшие покоятся с миром. Железные дороги, все связанные с ними компании и правительство штата работают сообща, чтобы спасти как можно больше людей. Специальный комитет проведет расследование, чтобы выяснить причины аварии.

Ашвини Вайшнав, министр железнодорожного транспорта Индии