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Завершились спасательные работы на месте катастрофы в Индии

В Индии завершены спасательные работы на месте жуткой катастрофы. Накануне на востоке страны столкнулись товарный и два пассажирских поезда. Число жертв - почти три сотни, около девятисот человек пострадали. Наш Президент от имени белорусского народа и себя лично выразил искренние соболезнования и адресовал слова поддержки лидеру Индии и семьям погибших. В Индии 3 июня объявлен траур.

Это невероятная трагическая случайность. Пусть погибшие покоятся с миром. Железные дороги, все связанные с ними компании и правительство штата работают сообща, чтобы спасти как можно больше людей. Специальный комитет проведет расследование, чтобы выяснить причины аварии.
Ашвини Вайшнав, министр железнодорожного транспорта Индии

Трагедия стала для Индии крупнейшей за последние десятилетия.

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