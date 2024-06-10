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Завершились трехдневные выборы в Европарламент - результаты голосования повергли власти в шок
Политическая пощечина. Трехдневные выборы в Европарламент завершились при невысокой явке избирателей - около 33%, однако результаты голосования, похоже, повергли власти в шок.
Леволиберальные силы снизили свое представительство, но их вполне достаточно, например, для переизбрания Урсулы фон дер Ляйен на должность главы континентального правительства.
Вместе с тем без малого 20% депутатских мандатов получили евроскептики и несистемные правые вроде "Альтернативы для Германии": голос европейской оппозиции станет слышен еще громче.
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