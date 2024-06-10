ПрезидентЭкономикаОбществоПолитикаЗдоровьеТехнологииКультураПроисшествияРегионыСпортВ миреКругозорТелеграм новости
ЕвропаКитайСШАУкраинаРоссияБлижний Восток

Завершились трехдневные выборы в Европарламент - результаты голосования повергли власти в шок

Политическая пощечина. Трехдневные выборы в Европарламент завершились при невысокой явке избирателей - около 33%, однако результаты голосования, похоже, повергли власти в шок.

Леволиберальные силы снизили свое представительство, но их вполне достаточно, например, для переизбрания Урсулы фон дер Ляйен на должность главы континентального правительства.

Вместе с тем без малого 20% депутатских мандатов получили евроскептики и несистемные правые вроде "Альтернативы для Германии": голос европейской оппозиции станет слышен еще громче.

Президент

Все

Политика

Все

Общество

Все

В мире

Все

Регионы

Все

Зона X

Все