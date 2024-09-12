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Завершился визит делегации Генпрокуратуры Кубы в Беларусь

На протяжении четырех дней генпрокурор Кубы провела ряд встреч и посетила знаковые места нашей страны. После обсуждения актуальных вопросов совместной работы была подписана Программа сотрудничества между генеральными прокуратурами Беларуси и Кубы на 2025-2026 годы. А 23 сентября на площади Победы прошла церемония возложения цветов. Подробности в репортаже Юрия Шевчука (видео).

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