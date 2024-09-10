Завод Audi в Брюсселе могут закрыть - работники захватили предприятие

В Брюсселе рабочие местного завода по сборке автомобилей Audi захватили предприятие и конфисковали произведенные здесь автомобили. Въезды-выезды с фабрики блокированы горящими покрышками.

Компания Audi на днях заявила о прекращении сборки в Брюсселе новых авто и увольнении работников. Те в ответ, фактически, захватили завод. Сейчас он находится под контролем сотен сотрудников. Проблемы Audi синхронны проблемам другого европейского автогиганта Volkswagen. Немецкая компания собирается закрыть ряд своих фабрик в Германии и уволить до 100 тыс. сотрудников.