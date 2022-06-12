Заводу по ремонту локомотивов в Латвии грозит консервация

Из-за Украины в Латвии закрывается завод по ремонту локомотивов. Уже уволено 170 человек. Если компания в Даугавпилсе не получит господдержку, то в сентябре производство законсервируют, заявило руководство предприятия. Основная проблема завода - это не полученные за выполненный для Украины заказ 8 миллионов евро. Со стороны Киева все выплаты заморозили из-за военного положения. Плюс к этому из-за антироссийских санкций производство лишилось большого количества заказов с востока. Предприятие перешло на режим строжайшей экономии, что не замедлило сказаться на уровне благосостояния его работников. Нелегкие времена настали для всего населения. В этом году цены в стране вырастут на 14 и 8 %, прогнозирует Банк Латвии.