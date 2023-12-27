Завораживающее зрелище: гигантский город изо льда и снега построили в китайском Харбине

Волшебная сказка в китайском Харбине. Здесь проходит фестиваль льда и снега, к которому построили целый зимний город. Парк площадью 810 тысяч квадратных метров насчитывает более 2 тысяч ледяных и снежных скульптур. Для развлечения посетителей колесо обозрения, катки и ледяные горки, самая длинная из которых 521 метр.



Посмотреть на ледяную страну чудес съезжаются туристы со всего мира. Посетить фестиваль можно до начала марта.