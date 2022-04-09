ПолитикаПрезидентОбществоЭкономикаПроисшествияЗдоровьеТехнологииКультураРегионыСпортВ миреТелеграм новостиКругозор
ЕвропаКитайСШАУкраинаРоссияБлижний Восток

Завораживающие кадры - в Японии в разгаре сезон цветения сакуры

Завораживающие кадры публикуют жители города Канадзава в Японии. Там в самом разгаре сезон цветения сакуры. Местные с помощью дрона сняли сад на вершине городского холма. По задумке граждан, видео должно привлечь в Канадзаву туристов после двух лет ограничительных мер.

Президент

Все

Политика

Все

Общество

Все

В мире

Все

Регионы

Все

Происшествия

Все