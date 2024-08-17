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Завораживающие зрелище: на Северном полюсе балерина впервые исполнила "Лебединое озеро"
Искусство, неподвластное морозу. Эти завораживающие кадры с Северного полюса облетели соцсети. На них участница круиза "Клуба полярных путешествий" исполняет партию из балета Чайковского "Лебединое озеро" на фоне атомного ледокола "50 лет Победы".
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