"Завтра вы кое-что увидите". Дональд Трамп выступил перед сторонниками с серьезными планами

Дональд Трамп в канун своей инаугурации выступил перед сторонниками в центре Вашингтона. 47-й президент США пообещал положить конец конфликту в Украине и не допустить начала третьей мировой войны, сосредоточить усилия на защите границ и интересов США, а не других государств, а также отменить все "глупые и радикальные" указы Байдена в первый же день пребывания в Белом доме.

Дональд Трамп, избранный президент США:

"Завтра вы кое-что увидите. Вы увидите правительственные указы, которые вас чрезвычайно обрадуют. Их много, очень много. Мы должны увидеть нашу страну на веревочных курсах к завтрашнему вечеру, когда зайдет солнце. Вторжение на наши границы прекратится, и все незаконные нарушители границы в той или иной форме будут возвращены домой".