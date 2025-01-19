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"Завтра вы кое-что увидите". Дональд Трамп выступил перед сторонниками с серьезными планами

Дональд Трамп в канун своей инаугурации выступил перед сторонниками в центре Вашингтона. 47-й президент США пообещал положить конец конфликту в Украине и не допустить начала третьей мировой войны, сосредоточить усилия на защите границ и интересов США, а не других государств, а также отменить все "глупые и радикальные" указы Байдена в первый же день пребывания в Белом доме.

Дональд Трамп, избранный президент США:

"Завтра вы кое-что увидите. Вы увидите правительственные указы, которые вас чрезвычайно обрадуют. Их много, очень много. Мы должны увидеть нашу страну на веревочных курсах к завтрашнему вечеру, когда зайдет солнце. Вторжение на наши границы прекратится, и все незаконные нарушители границы в той или иной форме будут возвращены домой".

Также Трамп заверил своих избирателей, что разблокирует добычу нефти в Штатах, задействует чрезвычайные полномочия для развития масштабных проектов в сфере искусственного интеллекта и создаст систему противоракетной защиты "Железный купол" для обороны США.

И перед прощальным фирменным танцем новый глава Белого дома поклялся сделать Америку "сильной, богатой и великой".

СШАДональд Трамп