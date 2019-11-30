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Завтра парламент Ирака проголосует по вопросу отставки премьер-министра
Завтра парламент Ирака проголосует по вопросу отставки премьер-министра Аделя Абделя Махди. Тот подал официальное прошение на фоне нескончаемых акций протеста в стране, которые продолжаются уже более двух месяцев. Премьер подчеркнул важность мирной передачи власти. Протестующие же требуют и роспуска парламента. В результате нынешних беспорядков погибли около 400 человек. Пострадали свыше 15 000. Эксперты говорят, что нынешний кризис был предсказуем: после американского вторжения в Ирак в 2003 году в стране установилась сложная конструкция разделения власти. Итогом стало ухудшение социально-экономической ситуации, тотальная коррупция и внешняя уязвимость богатого нефтью государства.
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