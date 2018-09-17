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Завтра стартует двухдневный саммит лидеров Южной и Северной Кореи

Ранее сообщалось, что группа из ста южнокорейских чиновников, журналистов и техперсонала прибыла в Пхеньян для подготовки к переговорам. Первая историческая встреча состоялась 27 апреля в демилитаризованной зоне в пограничном пункте Пханмунджом. Сентябрьский саммит будет посвящен реализации договоренностей подписанной в Пханмунджоме декларации.

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