Завтра стартует двухдневный саммит лидеров Южной и Северной Кореи

Ранее сообщалось, что группа из ста южнокорейских чиновников, журналистов и техперсонала прибыла в Пхеньян для подготовки к переговорам. Первая историческая встреча состоялась 27 апреля в демилитаризованной зоне в пограничном пункте Пханмунджом. Сентябрьский саммит будет посвящен реализации договоренностей подписанной в Пханмунджоме декларации.