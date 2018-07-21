Страшное ДТП в Украине. На трассе Киев - Чоп маршрутка столкнулась с фурой. 10 человек погибли, еще 9 находятся в больнице. Трагедия произошла утром в районе села Глыбочица. Среди пострадавших - двое детей. Они в критическом состоянии. Завтра в Житомирской области объявлен траур. Печальную статистику пополнило и ДТП в Хмельницкой области. Там столкнулись грузовик и легковой автомобиль, в котором ехала семья - супружеская пара и их маленькая дочь скончались.