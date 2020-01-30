До Brexit - один день! Завтра Великобритания официально покинет Евросоюз. Для политиков и переговорщиков начнется настоящая работа: предстоит вести дело по внедрению и оформлению новых договоренностей по торговле, таможне и передвижениям граждан Соединенного Королевства по ЕС и остальному миру. Сегодня Совет ЕС одобрил договор о выходе Великобритании из ЕС. Прощание в Европарламенте было достаточно эмоциональным.



