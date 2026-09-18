Заявление о статусе "ассоциированного члена ЕС" для Канады столкнулось с правовыми препятствиями

История с провозглашением Канады "ассоциированным членом ЕС" получила неожиданное продолжение.

Заявление на этот счет Урсулы фон дер Ляйен активно комментируют в Евросоюзе: как выяснилось, статус "ассоциированного члена" не предусмотрен в документах, которые регламентируют структуру союза. Соответственно, либо Брюссель собирается менять весь комплекс юридических основ ЕС, либо заявление фон дер Ляйен было пустой декларацией.

Одновременно Трамп объявил, что ассоциация с Канадой со стороны Европы станет фактическим объявлением экономической войны Штатам. Ситуацию прокомментировал и премьер Канады Марк Карни: он утверждает, что речь идет лишь о более тесном партнерстве Оттавы и Брюсселя.