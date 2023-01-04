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Активисты Grupa Granica заявили о нарушениях польскими военными
47 тыс. раз - количество грубых нарушений польскими военными собственного, международного и европейского законодательства за время миграционного кризиса подсчитали активисты организации Grupa Granica, отслеживающие события на границе с Беларусью.
Как говорится в заявлении, с сентября по ноябрь 2022 года волонтеры зафиксировали 200 незаконных попыток вытеснения беженцев польскими военными на нашу территорию. При этом ходатайства о предоставлении убежища игнорируются. Минимум 20 иностранцев числятся пропавшими без вести. Почти в 100 случаях Европейский суд по правам человека установил, что Польша была неправа, вынуждая людей возвращаться в Беларусь. Рассматриваются дела беженцев и в польских судах. Насчитывается порядка 10 национальных решений, гласящих, что поведение пограничников было вне закона. Однако привлекут ли сотрудников погранслужбы к ответственности - остается открытым, ведь принципам польского правосудия нет доверия даже в самом Евросоюзе.
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