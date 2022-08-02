Заявление МИД Беларуси в связи с обострением ситуации вокруг Тайваня

С глубокой обеспокоенностью констатируем рост напряженности, спровоцированный безответственным упорством США в реализации визита спикера Палаты представителей Нэнси Пелоси на остров Тайвань. Республика Беларусь полностью разделяет озабоченность нашего стратегического партнера Китайской Народной Республики в отношении деструктивных действий Вашингтона, направленных на вмешательство во внутренние дела Китая и эскалацию ситуации. Убеждены, что руководство Китая и представители администрации Тайваня, несмотря на провокации извне, смогут проявить выдержку и политическую мудрость, чтобы отвести ситуацию от критически опасной черты, за которой может последовать масштабная эскалация.