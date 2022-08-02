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Заявление МИД Беларуси в связи с обострением ситуации вокруг Тайваня

МИД Беларуси выразил полную поддержку позиции официального Пекина. Внешнеполитическое ведомство нашей страны отмечает, что кризис является очевидной провокацией, ответственность за которую целиком лежит на Вашингтоне.

С глубокой обеспокоенностью констатируем рост напряженности, спровоцированный безответственным упорством США в реализации визита спикера Палаты представителей Нэнси Пелоси на остров Тайвань. Республика Беларусь полностью разделяет озабоченность нашего стратегического партнера Китайской Народной Республики в отношении деструктивных действий Вашингтона, направленных на вмешательство во внутренние дела Китая и эскалацию ситуации. Убеждены, что руководство Китая и представители администрации Тайваня, несмотря на провокации извне, смогут проявить выдержку и политическую мудрость, чтобы отвести ситуацию от критически опасной черты, за которой может последовать масштабная эскалация.

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