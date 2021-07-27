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Заявление ООН: потери среди мирного населения в Афганистане достигли рекордного уровня
Потери среди мирного населения в Афганистане достигли рекордного уровня - информирует ООН. Особенно резкий рост фиксируется с начала мая. Именно тогда силы международной коалиции начали покидать страну. За первое полугодие в Афганистане убито 1659 мирных жителей, ранено более 3 с половиной тысяч гражданских. Это самый высокий показатель за всю историю мониторинга ситуации. При этом ООН предупреждает - без значительной деэскалации военных столкновений показатели будут только ухудшаться.
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