Заявление ООН: потери среди мирного населения в Афганистане достигли рекордного уровня

Потери среди мирного населения в Афганистане достигли рекордного уровня - информирует ООН. Особенно резкий рост фиксируется с начала мая. Именно тогда силы международной коалиции начали покидать страну. За первое полугодие в Афганистане убито 1659 мирных жителей, ранено более 3 с половиной тысяч гражданских. Это самый высокий показатель за всю историю мониторинга ситуации. При этом ООН предупреждает - без значительной деэскалации военных столкновений показатели будут только ухудшаться.