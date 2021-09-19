Заявление Пентагона: США будут продолжать разведку в Афганистане и бороться с терроризмом

Отдельной темой, как видим, стоит Афганистан. Особое внимание региону вполне понятно - тут и угроза границам, и гуманитарный кризис. Главы государств вовремя договорились о дополнительных мерах на таджикско-афганской границе. Там же осенью пройдет серия масштабных учений ОДКБ. За происходящим в Кабуле после трюка с исчезновением США теперь вынужденно следить весь мир. Ситуация с формированием инклюзивного правительства пока неопределенная. Талибы упразднили министерство по делам женщин. Вместо него теперь будет ведомство исламской ориентации.

Не последнюю роль в замедлении установления нормальной государственности играют как раз беглые Штаты. Пентагон уже заявил: США будут продолжать разведку в Афганистане и бороться с терроризмом.

Прежде чем указывать, как жить другим странам, власти США для начала могли бы разобраться у себя на родине. В Вашингтоне снова митинг под зданием конгресса. Протестующие считают, что шести сотням задержанным американцам справедливое судебное разбирательство не гарантировано. Помня январское недовольство людей из-за грязных выборов президента США, на этот раз конгрессмены решили перестраховаться: Капитолий обнесли железным забором, пригнали спецтехнику, усилили полицейский контингент.