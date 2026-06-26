Представитель Госпогранслужбы Украины выступил с заявлением, которое полностью опровергает все утверждения Зеленского. Никакой внушающей опасения военной активности на белорусской стороне границы двух стран и в помине нет.

Андрей Демченко, пресс-секретарь Госпогранслужбы Украины:

"В непосредственной близости от нашей границы наращивания ударной группировки или воинских подразделений, включая технику, или чтобы происходило что-нибудь подобное, мы не фиксировали".

Пограничник, правда, не рискнул прямо заявить, что Зеленский лжет. Демченко указывает, что какие-то российские объекты есть в глубине белорусской территории и вообще Москва и Минск сотрудничают в военной сфере.