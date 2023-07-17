ЭкономикаПрезидентОбществоПолитикаПроисшествияЗдоровьеТехнологииКультураРегионыСпортВ миреТелеграм новостиКругозор
ЕвропаКитайСШАУкраинаРоссияБлижний Восток

Заявления Киева после атаки на Крымский мост подтверждают его причастность к теракту - МИД РФ

Заявления Киева после атаки на Крымский мост подтверждают его причастность к теракту - МИД РФ

Заявления Киева после атаки на Крымский мост подтверждают его причастность к теракту. Об этом говорится в заявлении российского внешнеполитического ведомства, пишет БЕЛТА.

МИД России решительно осуждает террористическую атаку на Крымский мост, являющийся сугубо гражданским объектом. В российском внешнеполитическом ведомстве назвали чудовищной реакцию ряда украинских парламентариев на трагедию на Крымском мосту, где погибли мирные граждане. Заявления Киева лишь подтверждают причастность политического руководства и спецслужб Украины к данному теракту.

Россия надеется на то, что международное сообщество даст надлежащую оценку террористической атаке на Крымский мост. В ведомстве отметили, что виновные в случившемся будут установлены и не уйдут от правосудия.

Президент

Все

Политика

Все

Общество

Все

В мире

Все

Регионы

Все

Происшествия

Все