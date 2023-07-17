Заявления Киева после атаки на Крымский мост подтверждают его причастность к теракту - МИД РФ

Заявления Киева после атаки на Крымский мост подтверждают его причастность к теракту. Об этом говорится в заявлении российского внешнеполитического ведомства, пишет БЕЛТА.

МИД России решительно осуждает террористическую атаку на Крымский мост, являющийся сугубо гражданским объектом. В российском внешнеполитическом ведомстве назвали чудовищной реакцию ряда украинских парламентариев на трагедию на Крымском мосту, где погибли мирные граждане. Заявления Киева лишь подтверждают причастность политического руководства и спецслужб Украины к данному теракту.