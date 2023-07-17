3.40 RUB
3.40 USD
3.59 EUR
ЭкономикаПрезидентОбществоПолитикаПроисшествияЗдоровьеТехнологииКультураРегионыСпортВ миреТелеграм новостиКругозор
Заявления Киева после атаки на Крымский мост подтверждают его причастность к теракту - МИД РФ
Заявления Киева после атаки на Крымский мост подтверждают его причастность к теракту. Об этом говорится в заявлении российского внешнеполитического ведомства, пишет БЕЛТА.
МИД России решительно осуждает террористическую атаку на Крымский мост, являющийся сугубо гражданским объектом. В российском внешнеполитическом ведомстве назвали чудовищной реакцию ряда украинских парламентариев на трагедию на Крымском мосту, где погибли мирные граждане. Заявления Киева лишь подтверждают причастность политического руководства и спецслужб Украины к данному теракту.
Россия надеется на то, что международное сообщество даст надлежащую оценку террористической атаке на Крымский мост. В ведомстве отметили, что виновные в случившемся будут установлены и не уйдут от правосудия.
Президент
Все
Политика
Все
Общество
Все
Когда в Витебске появится квартал электродомов
Парламентарии Беларуси и России соберутся в Санкт-Петербурге для решения важнейших вопросов
Антонина Кошель расскажет о самом сокровенном: пути к триумфу, личной драме и звездной команде
Брестской таможне - 85 лет: под ее контролем один из самых напряженных участков границы ЕАЭС
В мире
Все
Регионы
Все
Происшествия
Все