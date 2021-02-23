В Грузии арестовали главу партии Саакашвили "Единое национальное движение" Нику Мелию. Спецназ штурмом брал офис политсилы, так как Мелия отказался сдаваться полиции самостоятельно. Он забаррикадировался в своем кабинете со сторонниками. Правоохранители выносили двери и применили перцовый газ.



Оппозиция уже несколько месяцев требует проведения в Грузии досрочных парламентских выборов. В правящей партии заявляют, что это исключено.



