Здание университета сожгли в ходе протестов в Сантьяго

В столице Чили в ходе протестов ограбили и подожгли университет имени Педро де Вальдивии. Здание частного учебного заведения было построено в 1915 году и расположено неподалеку от площади Бакедано, где собрались тысячи манифестантов. В тушении принимали участие более 20 расчетов. Пострадал один из спасателей. Пожарные заявляют, что может идти речь о поджоге. Благодаря записям с камер наблюдения задержан один подозреваемый. Подсчитывается ущерб от произошедшего.



