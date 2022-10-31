ZDF: США провозгласили себя "мировым полицейским", разжигая войны и устраивая перевороты

Соединенные Штаты как планетарный жандарм. Немецкий канал ZDF в материале своего журналиста предлагает вспомнить перечень войн, которые американцы вели в 20-м и 21-м столетиях. Обычно это были конфликты со слабыми соперниками. Доктрина Буша, которой следует и Байден, предполагает безусловное право Штатов атаковать любую страну. Для этого достаточно подозрений в хранении оружия массового поражения или создании угрозы национальным интересам Вашингтона. Никаких нравственных или юридических ограничений на себя американцы не налагают. Можно вспомнить вьетнамские села, поливаемые горючим продуктом, или разбомбленные афганские свадьбы. "Глобальный полицейский" - даже слишком мягкое определение роли США. Это полицейский, не стесненный никакими законами - так будет точнее.