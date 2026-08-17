Зеленая повестка ЕС уничтожает прибыльную торфяную отрасль в Латвии

Латвия готовится ликвидировать собственную торфяную отрасль из-за решения Еврокомиссии, которая приравняла торф к углю, наложив на него жесткие экологические ограничения.

Хотя в местной энергетике доля торфа составляет скромные 1,5 %, под удар попал колоссальный экспортный потенциал. Латвия добывает более 1 млн т торфа в год, отправляя почти все за рубеж, в том числе и для нужд садоводства.

Теперь Министерство регионального развития на деньги из еврофондов массово закрывает производства. Ликвидации подлежат почти 800 участков. Но на полное закрытие прибыльной индустрии ведомству не хватило денег, и оно уже просит у Брюсселя еще 200 тыс. евро.