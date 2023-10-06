Зеленая трансформация и кооперация в решении экопроблем - главные вопросы Трансгималайского форума международного сотрудничества

Юрий Сенько, Чрезвычайный и Полномочный Посол Беларуси в Китае:

Есть компетенции, как у китайцев, так и у наших специалистов, нашей страны по охране природы. Мы являемся, по сути, легкими европейской части континента. Так как наша практически половина страны находится под лесами, и мы обеспечиваем не только Беларусь кислородом, а, по сути, всю Европу. И Китайская Народная Республика сегодня стремится к тому, чтобы максимально обеспечить себя таким же богатством, которое есть в Беларуси, охраняя, сохраняя и приумножая то состояние, которое называется природное богатство.

Ван Шоуян, академик китайской Академии наук:

Научное сотрудничество - важный элемент устойчивого развития. Мы бы очень хотели, чтобы в дальнейшем был налажен обмен китайских и белорусских не только студентов, но и специалистов. Это позволит повысить уровень взаимодействия между странами.



Заинтересованы в зеленой трансформации и страны ШОС: в организации особое внимание расширению договорно-правовой базы. К слову, следующий год в организации будет объявлен Годом экологии.

Ван И, министр иностранных дел Китая