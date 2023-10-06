3.74 BYN
2.94 BYN
3.40 BYN
Зеленая трансформация и кооперация в решении экопроблем - главные вопросы Трансгималайского форума международного сотрудничества
Зеленая трансформация и роль кооперации государств в решении экологических проблем cквозь призму белорусско-китайского всепогодного партнерства. Гималаи - одно из немногих мест на планете, пейзажи которых удивляют и завораживают. В Тибетском автономном районе Китая завершился Трансгималайский форум международного сотрудничества.
Подробности у нашего корреспондента в Китае Ярослава Даниленко.
Регион не только с интересной историей, но и один из ведущих в мире по качеству окружающей среды. Где как не здесь говорить о необходимости объединения сил государств и народов во имя будущего планеты. 3-й Трансгималайский форум международного сотрудничества собрал на одной площадке профильных специалистов из разных стран и континентов.
Китай, как организатор форума, видит будущее во взаимовыгодном партнерстве в различных аспектах зеленой трансформации. Это и реагирование на изменение климата, защита биоразнообразия, предотвращение загрязнения окружающей среды, смягчение последствий стихийных бедствий. Это и многое другое будет содействовать устойчивому экономическому развитию.
Мы должны укреплять связи и содействовать процессам региональной интеграции. Китай будет прилагать усилия для качественного совместного строительства глобальной инициативы "Один пояс и один путь", а также других двусторонних и многосторонних проектов. Среди приоритетных областей - авто- и железнодорожное сообщение, авиация, электросети и связь, повышение уровня транзитных перевозок, упрощение таможенных процедур в портах.
Устойчивое развитие невозможно без взаимного уважения и доверия. Примером для других стран может стать белорусско-китайское всепогодное партнерство. В том числе в сфере экологии и сохранения биоразнообразия.
Юрий Сенько, Чрезвычайный и Полномочный Посол Беларуси в Китае:
Есть компетенции, как у китайцев, так и у наших специалистов, нашей страны по охране природы. Мы являемся, по сути, легкими европейской части континента. Так как наша практически половина страны находится под лесами, и мы обеспечиваем не только Беларусь кислородом, а, по сути, всю Европу. И Китайская Народная Республика сегодня стремится к тому, чтобы максимально обеспечить себя таким же богатством, которое есть в Беларуси, охраняя, сохраняя и приумножая то состояние, которое называется природное богатство.
Ван Шоуян, академик китайской Академии наук:
Научное сотрудничество - важный элемент устойчивого развития. Мы бы очень хотели, чтобы в дальнейшем был налажен обмен китайских и белорусских не только студентов, но и специалистов. Это позволит повысить уровень взаимодействия между странами.
Заинтересованы в зеленой трансформации и страны ШОС: в организации особое внимание расширению договорно-правовой базы. К слову, следующий год в организации будет объявлен Годом экологии.