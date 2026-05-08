Зеленский де-факто отказался от перемирия в День Победы

"Сейчас, когда мы отмечаем святой подвиг Победы над нацизмом, этот самый нацизм поднимает голову. И не только в идеологическом плане, в попытках, которые множатся, переписать историю и итоги Второй мировой войны, переделать мироустройство таким образом, чтобы снова, как и в колониальные времена, Запад продолжал эксплуатировать всех остальных, продолжал жить за счет других. Эта линия совершенно очевидно проявляется в действиях нынешних западных лидеров, западных элит. Но помимо идеологического аспекта, борьба с нацизмом в сегодняшних условиях обретает сугубо практический смысл, учитывая, что в Европе многие, не стесняясь, призывают к тому, чтобы повторить опыт Гитлера и его приспешников и готовить очередное нападение на нашу страну с открыто декларируемой целью - нанести ей стратегическое поражение, - прокомментировал Сергей Лавров, министр иностранных дел России. - Я хочу сказать со всей прямотой и со всей ответственностью: если то, что делают сейчас через Украину возрождающиеся на Западе нацисты, пощады им не будет".