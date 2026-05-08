3.78 BYN
2.82 BYN
3.32 BYN
Зеленский де-факто отказался от перемирия в День Победы
Зеленский де-факто отказался от перемирия, которое Россия объявила в честь Дня Победы. Глава режима выступил с заявлением о новых ударах, отвергнув таким образом мирные инициативы Москвы.
Минобороны России насчитало уже более 1600 нарушений режима прекращения огня. Глава МИД России Сергей Лавров напомнил в очень жесткой форме, что если киевский режим попытается сорвать празднование Дня Победы, ответ будет жестким.
"Сейчас, когда мы отмечаем святой подвиг Победы над нацизмом, этот самый нацизм поднимает голову. И не только в идеологическом плане, в попытках, которые множатся, переписать историю и итоги Второй мировой войны, переделать мироустройство таким образом, чтобы снова, как и в колониальные времена, Запад продолжал эксплуатировать всех остальных, продолжал жить за счет других. Эта линия совершенно очевидно проявляется в действиях нынешних западных лидеров, западных элит. Но помимо идеологического аспекта, борьба с нацизмом в сегодняшних условиях обретает сугубо практический смысл, учитывая, что в Европе многие, не стесняясь, призывают к тому, чтобы повторить опыт Гитлера и его приспешников и готовить очередное нападение на нашу страну с открыто декларируемой целью - нанести ей стратегическое поражение, - прокомментировал Сергей Лавров, министр иностранных дел России. - Я хочу сказать со всей прямотой и со всей ответственностью: если то, что делают сейчас через Украину возрождающиеся на Западе нацисты, пощады им не будет".
Министерство обороны России предупредило, что любые попытки киевского режима сорвать парад Победы на Красной площади повлекут за собой неминуемый и сокрушительный ракетный удар возмездия по центрам принятия решений в Киеве. Дипломатические ведомства западных стран получили настоятельные рекомендации покинуть украинскую столицу.