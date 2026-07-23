На Филиппинах прошла встреча Сергея Лаврова и Марко Рубио. Закрытые переговоры были инициированы американской стороной.

В ходе 35-минутной беседы глава российского МИД довел до коллеги информацию о реальном положении дел на линии боевого соприкосновения, а также подчеркнул абсолютную недопустимость дальнейших поставок западных вооружений Украине.

Москва готова к дипломатии, но исключительно на основе договоренностей, достигнутых ранее в Анкоридже. В свою очередь Рубио назвал разговор "хорошим и откровенным", однако предупредил, что быстрых решений по украинскому треку ждать точно не стоит.

Эксперты отмечают, что нынешняя позиция США четко указывает на то, что Вашингтону выгодно затягивание конфликта.

И тут же реакция из Киева. Понимая, что судьбу конфликта Москва и Вашингтон начинают обсуждать без него, Зеленский пытается всеми силами удержаться в повестке. Он объявил, что у США уже есть несколько новых предложений и планов по завершению войны.

Ради их обсуждения с американской стороной киевский главарь готов уже в течение недели лично поехать в Вашингтон, а также организовать трехстороннюю встречу в формате Россия - США - Украина в ближайшие 40 дней.