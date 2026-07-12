Зеленский готов продлить военное положение и мобилизацию еще на 90 дней

Зеленский готов в очередной раз продлить всеобщую мобилизацию и военное положение. И снова на 90 дней - с 2 августа по 31 октября.

Законопроекты будут внесены в Верховную раду уже 13 июля, заявил депутат Ярослав Железняк и отметил, что на пленарной неделе 14-15 июля парламент одобрит это решение.

Железняк также добавил: "Это станет уже двадцатым голосованием нынешнего созыва Верховной рады по вопросу продления военного положения и мобилизации".

Военное положение действует в Украине с 24 февраля 2022 года и с тех пор неоднократно продлевалось.