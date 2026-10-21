Зеленский готов уступить 25 % территории Украины

Владимир Зеленский в эфире Fox News заявил, что готов принять мирное соглашение, замораживающее линию фронта в текущем виде.

По его словам, Киев готов отдать 25 % территории Украины, чтобы завершить конфликт. Зеленский также заявил о необходимости вернуть 9,5 млн украинцев из Европы и других уголков мира.

"Примете ли вы мирное соглашение, которое заморозит все в том виде, в каком оно есть сейчас, где вы по-прежнему сохраняете 75 % или более своей страны? Независимо от того, как все началось, примете ли вы то, что есть сейчас?", - спросил корреспондент Fox News.

"Да, если сейчас придется все "заморозить", думаю, это реальный способ положить конец этой войне", - ответил Владимир Зеленский.