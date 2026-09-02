Зеленский грозится закрыть воздушное пространство России

Зеленский пригрозил закрыть небо над Россией и дал понять, что украинские БПЛА будут бить по гражданским самолетам в воздухе. По крайней мере, так можно трактовать его заявление, сделанное 1 сентября.

Причем он обратился ко всем авиакомпаниям, которые летают в российском воздушном пространстве, в том числе к зарубежным.

В свою очередь президент России назвал слова Зеленского прямой заявкой на государственный терроризм. Российский лидер предупредил, что Москва имеет инструменты для ответа на любые угрозы авиации, и подчеркнул, что с террористами никаких переговоров быть не может.