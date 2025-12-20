После провала в Брюсселе, где союзники так и не решились украсть российские активы, Зеленский отправился в Польшу. Там он внезапно предложил Варшаве защиту от дронов. А потом пригласил польские компании восстанавливать Украину. Что ярко говорит о том, что Киев не очень-то умеет защищаться от беспилотников.

На этом казусы не закончились. На встрече с Навроцким Зеленский начал со слов про "уважение украинской исторической памяти" в Польше. Видимо, это была просьба не вспоминать, например, Волынскую резню 1943 года. Ответ Навроцкого был выдержан в лучших традициях политической назидательной издевки. Он не стал спорить. Он презентовал двухтомник архивных документов Волынской резни. Молча. Это жест уровня "сам просил исторической памяти - вот, изучай". Ранее Навроцкий уже обвинял Киев в неблагодарности, а теперь наглядно показал, какие именно исторические счета висят в воздухе. Ну и далее. То ли случайно, то ли в отместку...