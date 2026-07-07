Зеленский о глубоком тыле, Рютте о деньгах: что обсуждали на саммите НАТО в Анкаре

В Анкаре 7-8 июля проходит саммит НАТО. Грустные "мины" стали символом события. Как стартовало мероприятие, рассказали в программе "Тренды".

Счастливых лиц среди участников не наблюдалось. Напряженную обстановку то и дело пытался неуклюже сглаживать свадебный генерал Марк Рютте. Он натянуто улыбался и двусмысленно отвечал на неудобные вопросы журналистов. Спертый воздух атмосферы единства затруднял дыхание полной грудью. Все понимали: придется снова раскошелиться. Молодой генсек интригу долго не тянул и подтвердил общие опасения.

Марк Рютте, генсек НАТО:

"Пока Украина продолжает защищать свой суверенитет, союзники и партнеры по НАТО должны продолжать обеспечивать ее всем необходимым. И позвольте мне внести ясность: все союзники должны вносить свой вклад, чтобы наша поддержка Украины продолжалась. Потому что безопасность Украины тесно связана с нашей собственной. Такова наша повестка на саммите в Анкаре".

Саммит в Анкаре - это еще и повод проверить домашнее задания от президента США Дональда Трампа. На прошлогодней встрече в Гааге под тяжестью американской дружбы и в едином порыве прозвучало согласие увеличить оборонные расходы до 5 % ВВП. Но так уж сложилось, что не все из тех, кто обещал, остались у власти. У хозяина Белого дома точно найдется, что им сказать. К тому же свежа обида за отказ поддержать ближневосточную авантюру США.

Трамп сделал выводы и укрепил свои убеждения в отношении европейских партнеров. Белый дом продолжает сокращать присутствие в регионе и перекладывает бремя ответственности за безопасность на брюссельских бюрократов.

Придать оптимизма присутствующим и заодно отчитаться об освоенных бюджетах поспешил глава киевского режима Владимир Зеленский: "Украина в НАТО - это источник исключительных оборонительных возможностей. А мы тем временем полностью лишили Россию стратегического тыла. А вы ведь знаете эту страну. И долгое время Россия считала, что у нее есть территориальное преимущество. Ни у кого больше не было такого глубокого тыла, где можно было бы спокойно размещать военное производство, военную технику и все, от чего зависит ведение войны, будучи уверенным, что никто до них не доберется. Но мы до них добрались".

Перераспределение ролей в альянсе преподносят как необходимую форму развития. Первым этапом НАТО в Вашингтоне называют период холодной войны. Время "НАТО 2.0" охватывает постсоветский этап международных отношений. А вот "НАТО 3.0" предполагает уже двухуровневую структуру: из тех, кто платит по счетам, и изгоев с формальным членством в организации. Белый дом буквально сбрасывает балласт и уходит в Индо-Тихоокеанский регион.

Джон Миршаймер, профессор Чикагского университета:

"Независимо от ситуации в Украине исторический переход от однополярности к многополярности стал мощным стимулом для переориентации США на Восточную Азию, что фактически означает отход от Европы. Уже одно это может привести к распаду НАТО, что равносильно прекращению вялотекущего конфликта в Европе".

Итог саммита НАТО в Анкаре очевиден - оборона окончательно становится платной. Министерство войны США с радостью всем поможет, но по итогу выставит чек и предоставит накладные.