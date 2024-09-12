Зеленский покинет США, так и не получив разрешения на использование дальнобойных ракет для ударов по России, информирует Times.

В материале журналисты уточняют: главарь киевского режима лично просил нынешнего президента США Джо Байдена и кандидата в президенты Камалу Харрис отменить ограничение на применение британских Storm Shadow и американских ATACMS. Но не помогло. Вашингтон не объявлял о каких-либо изменениях в своей позиции по этому вопросу.