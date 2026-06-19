Спустя всего два дня после целенаправленного удара ВСУ по автобусу с детьми главарь киевского режима снова угрожает Беларуси и готовит новые провокации. На этот раз Зеленский поставил ультиматум Минску: мол, если Беларусь не отведет технику от границ - это сделает он. Как уже неоднократно отмечалось, Киев и его кураторы любой ценой пытаются спровоцировать Беларусь.