3.80 BYN
2.79 BYN
3.20 BYN
Зеленский поставил ультиматум Минску
Спустя всего два дня после целенаправленного удара ВСУ по автобусу с детьми главарь киевского режима снова угрожает Беларуси и готовит новые провокации. На этот раз Зеленский поставил ультиматум Минску: мол, если Беларусь не отведет технику от границ - это сделает он. Как уже неоднократно отмечалось, Киев и его кураторы любой ценой пытаются спровоцировать Беларусь.
Объяснение этому очевидно: Украина пытается переключить внимание со своих масштабных коррупционных скандалов и хочет непосредственного вовлечения НАТО в конфликт. Потому Киев не ограничивается словесными провокациями, намерения подтверждаются радикальными действиями. Яркий пример тому - теракт против белорусских детей и убийство беременной женщины. К слову, террористический украинский режим ни слова не упомянул о целенаправленном преступлении против белорусских детей в Брянской области.