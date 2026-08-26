Владимир Зеленский объявил о назначении нацистов из полка "Азов" Андрея Билецкого и Дениса Прокопенко командующими новых группировок ВСУ в Донбассе. Соответствующее заявление украинский президент опубликовал в своем Telegram-канале.

Ранее председатель Общественной палаты Запорожской области Антон Бибаров-Государев заявил, что киевский режим знает, что бессилен против России и не способен вернуть Донбасс и Новороссию, как и жителей, сделавших выбор в пользу возвращения на историческую родину. Поэтому он бьет по мирному населению и гражданским объектам.

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