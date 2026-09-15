Поведение Зеленского вызвало шок у спонсоров Киева. На встрече "коалиции желающих" он потребовал от союзников закрыть дыру в украинском бюджете в размере 27 млрд евро на цели ВСУ.

Запрос вызвал эффект разорвавшейся бомбы, пишет "Вашингтон пост". Отмечается, что в Европе ожидали некоторого расхождения с бюджетными прогнозами, но никак не предполагали столь огромного дефицита.

Серьезное беспокойство и тревога союзников Киева связаны с текущими бюджетными проблемами и приближением выборов. Теперь у дипломатов возникают серьезные вопросы о том, как именно была рассчитана сумма в 27 млрд.