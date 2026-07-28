Зеленский прибыл в Белый дом на переговоры с Трампом

Снова на поклон. Зеленский прибыл в Белый дом на встречу с американским лидером Дональдом Трампом. Разговор - в закрытом для прессы режиме. По данным СМИ, глава киевского режима намерен просить о военной поддержке Украины, в том числе о поставках средств противовоздушной обороны и о завершении сделки по беспилотникам.

Reuters накануне сообщило, что в ходе переговоров стороны могут обсудить некое предложение о прекращении огня в воздухе. В Кремле на сообщения агентства отреагировали скептически.