Зеленский, обиженный на Трампа из-за сделки Вашингтона с Москвой, продолжает европейское турне в поисках заступников. Сразу после Лондона он отправился в Брюссель, где намерен просить оружие и жаловаться на американского президента Дональда Трампа лидерам ЕС.

Как сообщает Financial Times, западные политики в этот раз не настроены долго слушать россказни киевского главаря. Источники издания заявляют, что 16 октября участники саммита намерены убедить Зеленского поубавить пыл и меньше критиковать американского лидера, поскольку его риторика только ухудшает отношения между Киевом и Вашингтоном. Вот только сумеет ли лидер украинского режима нормализовать взаимоотношения с Трампом - большой вопрос.

Зеленский только за прошедшие сутки отметился серией резких выпадов в адрес хозяина Белого дома. Тот не только отказался от идеи проведения президентских выборов, но и заявил, что Украина возобновит удары по российским НПЗ. Кстати, к публичной перепалке уже подключился и американский миллиардер Илон Маск. В своей соцсети он лаконично отрезал, что Зеленскому действительно пора уходить в отставку.