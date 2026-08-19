Зеленский, судя по всему, намеренно создает себе нового противника. Киевский режим начал уничтожать иранские продовольственные грузы и гражданский транспорт в Брянской области.

За последние 7 дней произошло как минимум 3 попадания беспилотников непосредственно на территории КПП "Красный Камень", куда дроны запускают из района села Халявин Черниговской области. В результате возгораний уничтожены несколько фур, которые следовали с грузом фиников и арбузов из Ирана.

Не обошлось и без ударов по пассажирскому транспорту: вблизи того же КПП под обстрел попали 2 гражданских автобуса.

Эксперты отмечают, что Киев умышленно провоцирует Тегеран, напоминая об июльской атаке на иранское судно в Каспийском море.