Зеленский угрожает "закрыть небо над Россией дронами": новая эскалация или попытка принудить к миру

Владимир Зеленский сделал резонансное заявление, пригрозив "закрыть дронами российское небо" и предупредив международные авиакомпании о небезопасности полетов над территорией России. Это заявление прозвучало сразу после завершения саммита Шанхайской организации сотрудничества в Бишкеке. Эксперты связывают этот шаг с попыткой Запада принудить Россию к переговорам на своих условиях и рассматривают его как опасную эскалацию, затрагивающую в том числе безопасность Беларуси. Подробности смотрите в "Актуальном интервью".

Президент России Владимир Путин охарактеризовал заявление Зеленского как проявление государственного терроризма, подчеркнув, что с террористами разговаривать не будут и последует жесткий ответ.

Замначальника факультета Генштаба Вооруженных Сил Военной академии Беларуси Андрей Богодель отметил, что выбор времени для этого заявления не случаен. Оно последовало за саммитом ШОС и было поддержано европейскими лидерами, включая Каю Каллас и Фридриха Мерца. По его словам, это вписывается в более широкую кампанию по нагнетанию напряженности, которая также включает обвинения России в планировании терактов в Европе. Цель подобных шагов - создать условия для "принуждения России к миру" на условиях Запада.

Отвечая на вопрос о реальности угрозы, эксперт подтвердил, что Украина способна создать серьезные проблемы для российской системы воздушного сообщения. "Безусловно, создать проблемы для России могут. То, что сегодня российская система противовоздушной обороны полностью перестроилась под эти атаки, это однозначно. Вопрос, насколько сегодня Россия готова прикрыть крупные аэродромы или аэропорты в Москве, Санкт-Петербурге, Новосибирске", - заявил Андрей Богодель.

По его словам, ключевая цель - не сбивать самолеты, а создать "воздушный коллапс", заставив авиакомпании летать в обход России. Эксперт не исключил провокаций, подобных инциденту с азербайджанским самолетом, который, по его словам, пострадал в ходе налета на российскую территорию и привел к серьезному скандалу и охлаждению отношений между странами.

Особую обеспокоенность вызывает тот факт, что угрозы Зеленского напрямую затрагивают интересы Беларуси. Белорусы часто летают в Россию и через ее территорию в страны Азии. "Надо очень серьезно относиться к заявлениям Зеленского. Он сам подобного рода заявления не делает, это общая консолидированная позиция стран Европы. Что касается Беларуси, это, безусловно, очень опасная тенденция", - предупредил эксперт.

Он пояснил, что Украина может воздействовать не на все воздушное пространство сразу, а на отдельные аэропорты и инфраструктуру, что создаст значительные риски для гражданской авиации.