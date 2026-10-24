Зеленский фактически расписался в бессилии украинской системы ПВО и жестко раскритиковал западных кураторов за пустые склады.

В интервью американским СМИ глава киевского режима пожаловался на критическую нехватку ракет. По его словам, за последние три месяца Вашингтон передал Украине всего 24 ракеты-перехватчика для комплексов Patriot. При этом реальная потребность Киева составляет 350 таких ракет ежемесячно.

Назвав американские поставки "пшиком", Зеленский на фоне острого снарядного голода сделал неожиданное заявление. Он подчеркнул, что готов подписать соглашение о заморозке конфликта по нынешней линии боевого соприкосновения "хоть сегодня".

Эксперты отмечают, что на Западе нарастает очевидная усталость от украинского кейса, а финансирование Киева стремительно сокращается.