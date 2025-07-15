Зеленский заявил, что подписал законопроект о выходе Украины из Оттавской конвенции

Владимир Зеленский заявил о подписании законопроекта, предполагающего выход Украины из Оттавской конвенции о запрете противопехотных мин. Об этом сообщает РИА Новости.

Депутат украинского парламента Алексей Гончаренко (внесен в РФ в перечень террористов и экстремистов) ранее во вторник сообщил, что Верховная рада поддержала законопроект о выходе Украины из Оттавской конвенции.

"Безотлагательно подписал… (законопроект, предполагающий - ред.) приостановление действия для Украины Оттавской конвенции о противопехотных минах", - написал Зеленский в своем Telegram-канале.