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Зеленский заявил, что подписал законопроект о выходе Украины из Оттавской конвенции
Владимир Зеленский заявил о подписании законопроекта, предполагающего выход Украины из Оттавской конвенции о запрете противопехотных мин. Об этом сообщает РИА Новости.
Депутат украинского парламента Алексей Гончаренко (внесен в РФ в перечень террористов и экстремистов) ранее во вторник сообщил, что Верховная рада поддержала законопроект о выходе Украины из Оттавской конвенции.
"Безотлагательно подписал… (законопроект, предполагающий - ред.) приостановление действия для Украины Оттавской конвенции о противопехотных минах", - написал Зеленский в своем Telegram-канале.
Оттавская конвенция запрещает использование, накопление, производство и передачу противопехотных мин и требует их уничтожения. Она была подписана 3 декабря 1997 года и вступила в силу 1 марта 1999 года. К конвенции присоединились 163 страны.