Зеленский заявил, что украинского бюджета не хватает на финансирование ВСУ

Владимир Зеленский в интервью журналу Time подчеркнул, что у Украины отсутствуют деньги на ВСУ, поэтому, по его словам, их должны финансировать западные страны, прежде всего Европа, приводит его слова РИА Новости.

"Украинским войскам нужны отдых, ротация, резервы, зарплаты. Это настоящая проблема, я думаю, потому что армия всегда была меньше, чем сейчас. А когда армия в три раза больше, чем была, ее нужно финансировать. Бюджета Украины не хватит. Нужны отдельные программы. Европа должна это финансировать. В идеале - Европа и Америка", - заявил Зеленский.

Он добавил, что в нынешних обстоятельствах больше полагался бы на Европу.

Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются игрой с огнем. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.