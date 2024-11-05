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Зеленский значительно повысит налоги в Украине
Владимир Зеленский после долгой паузы подписал закон о повышении налогов в Украине, принятый Верховной радой еще в октябре нынешнего года. Об этом сообщает БЕЛТА со ссылкой на "Страна.ua".
"Возвращен с подписью от президента Украины", - такая информация размещена на сайте Верховной рады.
Как отмечает ТАСС, Зеленский подписал данный закон спустя 44 дня после принятия Радой. Многие депутаты неоднократно возмущались этой задержкой.
"Потянув 44 дня, подписал историческое повышение налогов. Вы спросите: а зачем тянули, если все равно подписал? Ответ: а я не знаю. Никто не знает. Просто и без логики", - написал в Telegram-канале украинский депутат Ярослав Железняк.
С момента вступления закона в силу повышается ставка военного сбора в Украине с 1,5 % до 5 % для наемных работников. При этом для служащих ВСУ, СБУ, СВР, ГУР Минобороны, Нацгвардии, пограничников, Управления госохраны и Госслужбы спецсвязи ставка остается 1,5 %. Освобождение от сбора сохраняется для тех, кто выполняет боевые задания.
Ставка налога на прибыль для банков вырастет до 50 % за 2024 год. Со следующего года поднимется ставка налога на прибыль для финансовых организаций, кроме страховых.
Как напоминает "Страна.ua", в середине ноября западные СМИ писали, что Зеленский еще не решил, будет ли он подписывать закон о повышении налогов. Однако 27 ноября украинский премьер Денис Шмыгаль сообщил, что Зеленский вскоре подпишет спорный закон, после чего он вступит в силу с 1 декабря 2024 года.
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