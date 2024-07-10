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Зеленский: Число поставленных Abrams не смогло изменить ситуацию на поле боя
Полученные от США танки Abrams оказались не в состоянии повлиять на ход боевых действий, признал Владимир Зеленский, выступая в центре Рональда Рейгана в Вашингтоне, пишет РИА Новости.
"Не уверен, что это количество танков могло поменять ситуацию на поле боя", - сказал он.
США согласились отправить в Украину танки Abrams в январе 2023 года, после многомесячной кампании, во время которой киевский режим утверждал, что эти машины жизненно важны для прорыва российской обороны. Но на поле боя американские танки появились только в начале этого года и существенной роли не сыграли. С тех пор российское Минобороны не раз отчитывалось об уничтожении Abrams в зоне спецоперации.
А вскоре западные СМИ стали писать, что ВСУ перестали применять Abrams из-за активности российских беспилотников, которые сделали их слишком уязвимыми: на тот момент украинские войска уже потеряли пять танков из 31, поставленного США.
Фото: U.S. Army/Spc. Hubert Delany
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