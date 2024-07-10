Зеленский: Число поставленных Abrams не смогло изменить ситуацию на поле боя

США согласились отправить в Украину танки Abrams в январе 2023 года, после многомесячной кампании, во время которой киевский режим утверждал, что эти машины жизненно важны для прорыва российской обороны. Но на поле боя американские танки появились только в начале этого года и существенной роли не сыграли. С тех пор российское Минобороны не раз отчитывалось об уничтожении Abrams в зоне спецоперации.