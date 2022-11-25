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Зеленский готов решать судьбу Крыма невоенным путем
Президент Украины Владимир Зеленский заявил о готовности решать судьбу Крыма невоенным путем, сообщает РИА Новости.
Зеленский признал, что вопрос судьбы Крыма поднимается на международной повестке.
"Я понимаю, что все в замешательстве от ситуации и того, что будет с Крымом. Если кто-то готов предложить нам способ деоккупации Крыма невоенным путем, я буду только за", - сообщил украинский президент.
Наряду с этим Владимир Зеленский сказал, что никому "не стоит тратить свое время", если решение по Крыму предполагает, что он "входит в состав РФ".
Фото с сайта: sb.by
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