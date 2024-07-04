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Зеленский готов выслушать план Трампа по урегулированию украинского конфликта
Владимир Зеленский заявил о готовности встретиться с бывшим американским лидером Дональдом Трампом, чтобы обсудить его мирный план по урегулированию украинского конфликта. С таким заявлением он выступил в интервью агентству Bloomberg, сообщает БЕЛТА со ссылкой на ТАСС.
Также Зеленский призвал Трампа рассказать Киеву, "как завершить эту войну", если он это знает. "Если Трамп знает, как закончить эту войну, он должен сказать нам об этом сегодня", - подчеркнул он. Владимир Зеленский добавил, что Киев должен знать о перспективах продолжения военной помощи США после президентских выборов в ноябре.
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