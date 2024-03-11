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Зеленский грубо ответил на слова Папы Римского о том, что Украина должна поднять белый флаг

Зеленский грубо ответил на слова Папы Римского о том, что Украина должна поднять белый флаг

Президент Украины Владимир Зеленский упрекнул Папу Римского Франциска, который призвал Киев поднять белый флаг. Об этом пишет РИА Новости.

В своем вечернем видеообращении украинский лидер выразил благодарность капелланам страны за поддержку военнослужащих ВСУ"и молитвой, и разговором, и делом".

"Вот что такое церковь - с людьми. А не за две с половиной тысячи километров - где-то там заниматься виртуальным посредничеством",- сказал Владимир Зеленский, имея в виду Папу Римского.

Накануне понтифик в интервью швейцарской телерадиокомпании RSI заявил, что Киев должен иметь "мужество поднять белый флаг" и приступить к мирным переговорам с Москвой.

Фото: Офиса президента Украины

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