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Зеленский грубо ответил на слова Папы Римского о том, что Украина должна поднять белый флаг
Президент Украины Владимир Зеленский упрекнул Папу Римского Франциска, который призвал Киев поднять белый флаг. Об этом пишет РИА Новости.
В своем вечернем видеообращении украинский лидер выразил благодарность капелланам страны за поддержку военнослужащих ВСУ"и молитвой, и разговором, и делом".
"Вот что такое церковь - с людьми. А не за две с половиной тысячи километров - где-то там заниматься виртуальным посредничеством",- сказал Владимир Зеленский, имея в виду Папу Римского.
Накануне понтифик в интервью швейцарской телерадиокомпании RSI заявил, что Киев должен иметь "мужество поднять белый флаг" и приступить к мирным переговорам с Москвой.
Фото: Офиса президента Украины
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